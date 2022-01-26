У США зійшов з конвеєра останній екземпляр легендарної моделі Volkswagen

Клієнти все ще можуть придбати Passat, але в кузові універсал.

Компанія Volkswagen раніше анонсувала припинення виробництва моделей Passat у кузові седан, адже більшість покупців обирають автомобілі саме в кузові універсал, тому в седанах потреби немає.

Та як виявилось, це був не жарт. Виробництво седанів Volkswagen Passat зупинили на заводі в місті Чаттануга, штату Теннессі. Про це на своєму сайті повідомляє місцеве видання Times Free Press.

Останнім седаном, який зійшов з конвеєру став Passat в комплектації Limited Edition та у кольорі Platinum Grey. Якщо згадати, скільки у моделі прихильників та фанів, то можна припустити, що останній автомобіль потрапить у якийсь музей, або у приватну колекцію.

З 1974 року у США було продано понад 1,8 мільйона екземплярів Passat. Сюди входять і продаж Dasher і Quantum, оскільки модель для США не називалася Passat до 1990 року. Перші шість поколінь Passat ввозилися до США із Європи. А седан сьомого покоління вже локалізували в Америці спеціально для північноамериканського ринку.

Треба зазначити, що саме американський Passat сьомого покоління дуже відрізнявся від свого європейського “брата”. Двигун, коробка передач, дизайн та начиння – все інше. Volkswagen довелося створити автомобіль, який би мав всі німецькі технології, але був доступний будь-якому американцю з середнього класу.

Нагадаємо, що нещодавно Volkswagen припинив виробництво культового седана для ринку Європи.