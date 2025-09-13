У США знайшли колекцію рідкісних 70-річних авто, про які мріють колекціонери

Автоколекція. Фото: скриншот/Undiscovered Classics

Реклама

Подвір’я житлового будинку у США нагадує кадр із постапокаліптичного фільму — під відкритим небом стоять десятки автомобілів зі слідами корозії. Насправді це приватна колекція американця Джеффа Хакера, яка вважається рідкісною серед поціновувачів автокласики.

Про це повідомило видання wheel news.

Хакер понад два десятиліття займається пошуком і збереженням машин компанії Kaiser-Frazer, що зникла з ринку у 1955 році. У його колекції є різні моделі Kaiser — серед них чотири седани Dragon, три Manhattan, кілька Special та купе Manhattan 1955 року, виготовлене лише у 44 екземплярах. Найцінніший автомобіль — Kaiser Show Dragon 1953 року. Це один із шести примірників, створених спеціально для виставок, із бірюзовим кузовом, позолоченими дисками та розкішним салоном ручної роботи.

Реклама

Автоколекція. Фото: скриншот/Undiscovered Classics

Більшість машин потребує реставрації, яку власник проводить поступово. Пошук деталей для цих авто ускладнений, а деякі елементи доводиться виготовляти з нуля.

«Кожна машина розповідає свою історію. Деякі стоять тут уже понад п’ять років, чекаючи своєї черги на відновлення», — розповів Хакер.

Автоколекція. Фото: скриншот/Undiscovered Classics

За оцінками експертів, відновлений Kaiser Dragon може коштувати від 50 до 100 тисяч доларів, тоді як Show Dragon оцінюють ще дорожче.

Компанія Kaiser-Frazer існувала з 1945 по 1955 рік і намагалася конкурувати з «Великою трійкою» Детройта. Після закриття у США виробництво Kaiser продовжувалося в Аргентині до 1962 року.

Реклама

Автоколекція. Фото: скриншот/Undiscovered Classics

Хакер продовжує поповнювати свою колекцію й каже, що хоче зберегти частину американської автоісторії для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, експерти назвали 7 поширених звичок водіїв, які непомітно руйнують автомобіль. Серед них — використання автоматичних мийок і паркування «впритул».