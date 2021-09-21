У стилі Renault Duster: в Мережі показали стильний пікап ЛАЗ

У серійне виробництво він навряд чи вирушить.

Як відомо, компанія ЛАЗ , відома своїми автобусами. Утім, зараз вона оголошена банкротом.

Попри це, незалежний дизайнер представив серію рендерних зображень пікапа ЛАЗ, який отримав культовий індекс "695", передає Naavtotrasse.

Вибір на користь такого кузова може здатися несподіваним, якщо врахувати, що сьогодні найпопулярнішим класом є SUV. Однак компактний пікап, відображений на рендерах, також міг би користуватися високим попитом.

Цей автомобіль у лінійці був би досить бюджетним. На користь цього припущення свідчить той факт, що представлений пікап має двомісну кабіну. Крім цього, поява більш дорого, ніж іноземні аналоги, пікапа не вигідно і підприємству: машину не будуть в цьому випадку купувати.

Пікап ЛАЗ вийшов компактним, з обтічним кузовом і невеликим вантажним відсіком. Передні стійки сильно завалені назад, що надає машині спортивного вигляду. Модель отримала фари з ефектною графікою, об'єднані між собою світлодіодними стрічками. Також можна відзначити вузьку радіаторну решітку, округлений капот, бампер з широким повітрозабірником.

naavtotrasse.ru

На кормі видно великі ліхтарі і досить оригінальної форми бампер. Завершують образ темний пластиковий обвіс і 18-дюймові колісні диски. Цей автомобіль міг би скласти конкуренцію на українському ринку бюджетному пікапу Renault Duster. Однак навряд чи пікап ЛАЗ-965 відправиться в серію, так як автозавод наразі не діє, а його виробничі лінії почали демонтувати.

naavtotrasse.ru

Раніше розповідалося про те, що перший у світі серійний електричний пікап зійшов з конвеєра.

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