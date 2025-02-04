У водіїв можуть відібрати права за відсутність двох речей в авто

За відсутність аптечки та вогнегасника водії можуть отримати штраф та втратити права.

Багато українських водіїв вважають, що можуть позбутися водійських прав тільки за серйозні порушення, як перевищення швидкості чи ДТП. Проте, є й інші причини, через які можна залишитися без посвідчення водія.

Про це повідомило видання Твоя Машина.

Одним з таких є відсутність в автомобілі вогнегасника або аптечки. Юристи наголошують, що це є порушенням ПДР. Якщо транспорт використовується для пасажироперевезень, водій може отримати штраф у розмірі 680 гривень.Повторне порушення може призвести до більш суворих наслідків – адміністративного арешту від 5 до 10 діб або позбавлення прав на термін від 3 до 6 місяців.

Поліція часто притягує водіїв легкових автомобілів до відповідальності за відсутність вогнегасника чи аптечки. Хоча це справді є порушенням ПДР, покарання має обмежуватися лише попередженням. Будь-які інші стягнення є незаконними та можуть бути оскаржені в суді.

Раніше ми писали, без якого документа водія можуть оштрафувати на 17 тис. грн.

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