У водіїв виникають проблеми з новим штурвалом Tesla: він може спричинити аварію

У водіїв виникають проблеми з новим штурвалом Tesla: він може спричинити аварію

Дослідження показало, що кермо такого типу не дуже корисне.

Американська споживча організація Consumer Reports дослідила нове кермо Tesla Model S, яке зроблене у вигляді штурвалу, та виявила, що з ним у водіїв виникає багато проблем.

Про це повідомляється на їхньому сайті.

Організація зазначає, що штурвал дає "мало користі" та має "потенційні підводні камені". Стаття про дослідження починається з того, що один з тестувальників каже, що за кермом електрокара у нього почали боліти руки.

Кермо протягом тижня випробовували 10 водіїв. Вони розповіли, що їм було складно робити деякі повороти, кермо вислизало з рук, а для декого воно було занадто товсте.

Також штурвал постійно потрібно міцно тримати і можуть виникати проблем із вмиканням покажчиків повороту. Один водій не зміг вчасно знайти кнопку вмикання сигналу, що ледь не призвело до аварії.

Водночас у дослідженні виявили і плюс від такого керма. Воно полегшило огляд дисплея автомобіля.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск підтвердив зникнення традиційного керма в усіх моделях Tesla.

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