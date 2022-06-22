У ВР підтримали "митний безвіз" із Євросоюзом: як це відобразиться на розмитненні авто

У ВР підтримали "митний безвіз" із Євросоюзом: як це відобразиться на розмитненні авто

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у першому читанні урядовий законопроєкт про "митний безвіз" з Євросоюзом.

Йдеться про документ №7420, який передбачає приєднання до режиму загального транзиту (NCTS) та отримання обміну інформації між митницями країн ЄС.

Про факт пітримки ВР законопроєкта у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету Ярослав Желєзняк.

"Рекомендували ухвалити за основу… Відверто кажучи, законопроєкт підготовлений досить неякісно, тому значно доопрацьовуватиметься разом із бізнес-асоціаціями до другого читання", – зазначив нардеп.

В Інституті дослідження авторинку розповіли, що система NCTS – це так зване митне безвіз. На практиці це означає обмін митною інформацією між країнами ЄС та можливість оформити одну електронну декларацію для вивезення товарів, а також імпорту.

Наприклад, оформивши експортну декларацію в Німеччині чи Польщі, не потрібно її додатково оформляти в Україні. Документ автоматично підтягне NCTS.

Це запобігатиме поширеній схемі "підміни документів", коли на кордоні ЄС автомобіль проїжджав з одним комплектом документів, а в Україну завозився вже з іншим, але з меншою митною вартістю.

"У поєднанні з розмитненням у "Дії" це буде просто революцією у сфері імпорту та новим етапом розвитку ринку. Тому що дозволить конкурувати якістю, швидкістю, сервісом, а не можливістю "вирішити" низьку митну вартість", - зазначили в інституті.

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