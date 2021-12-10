У якому разі водія напідпитку не будуть штрафувати: судова практика

Йому вдалося уникнути покарання.

Іноді в організмі водіїв поліцейські виявляють алкоголь на рівні технічної похибки, яка є допустимою під час застосування Drager Alcotest.

Як повідомляє SUD, суддя Коростишівського районного суду Житомирської області закрив провадження щодо адміністративної справи № 935/2004/21 про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 ч.1 КУпАП у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, оскільки у порушника було виявлено алкоголь на рівні технічної похибки, яка є допустимою під час застосування технічного засобу Drager Alcotest 6820.

Відповідно до технічних характеристик приладу Drager Alcotest 6820 границі допустимої похибки в робочих умовах для масової концентрації алкоголю у видихуваному повітрі: абсолютна похибка +/- 0.02 проміле - у діапазоні від 0 до 0.2 проміле, відносна похибка: +/- 10% - у діапазоні понад 0.2 проміле; для масової концентрації алкоголю в крові: абсолютна похибка: +/- 0.04 проміле - у діапазоні від 0 до 0.4 проміле; відносна похибка: +/- 10% - у діапазоні понад 0.4 проміле.

Відповідно до дослідженого у судовому засіданні відеозапису, наданого працівниками поліції, за допомогою приладу "Драгер" було отримано результат тестування 0,22% проміле. Згідно з роздруківкою результату тестування правопорушника на стан сп`яніння, яке проведено за допомогою приладу Drager Alcotest 6820, результат тесту становить 0,22 проміле.

Виходячи з наведеного в організмі правопорушника за допомогою приладу Drager Alcotest 6820 було виявлено алкоголь на рівні технічної похибки, яка є допустимою під час застосування зазначеного технічного засобу та не тягне за собою наслідком притягнення особи до адміністративної відповідальності.

У зв`язку з цим, акт огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів та протокол про адміністративне правопорушення не можуть бути прийняті як докази винуватості особи.

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