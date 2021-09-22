У Європі частіше купують електромобілі: 7,5% загальних продажів

У Європі частіше купують електромобілі: 7,5% загальних продажів

Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

У другому кварталі 2021 року на електромобілі довелося 7,5% загальноєвропейських продажів.

За даними Асоціації європейських виробників автомобілів, кількість реєстрацій акумуляторних електромобілів у країнах Європейського Союзу збільшилася на 231,6%, досягнувши 210 298 одиниць.

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Таким високим показникам сприяло вагоме зростання на всіх ринках регіону, особливо в Іспанії (+372,7%) та Німеччині (+357 %).

Істотні результати продемонстрували плагін-гібриди (PHEV) – 235 730 одиниць (+255,8%) за три місяці.



Частка автівок на традиційних видах палива залишається досить великою – 62,2%, з них бензинових – 41,8%. У порівнянні з минулим роком, продажі дизельних машин у Євросоюзі зросли на 7,8%, а бензинових – на 25,3%.

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