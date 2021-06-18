У Європі істотно зріс попит на нові легкові автомобілі: названо топ-3 виробників

Найкраще машини все ще продаються в Німеччині.

У травні 2021 року реєстрації нових легкових автомобілів в Євросоюзі показали шалене зростання.

Так, минулого місяця було придбано 891 665 одиниць машин, що на 53,4% більше порівняно з минулим роком. Проте, результат минулого місяця, як і раніше набагато нижче 1,2 мільйона автомобілів, проданих в травні 2019 року.

На національних ринках спостерігався значний приріст обсягів, причому найбільше зростання продемонструвала Іспанія (+177,8%). Три інших ключових автомобільних ринки ЄС також показали хороші результати в травні: Франція (+46,4%), Італія (+43,0%) та Німеччина (+37,2%).

Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів посідає Німеччина – 230 635 авто . На другому місці Італія, де в травні було зареєстровано 142 730 авто . Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 141 040 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 251 078 авто , водночас зростання склало 71,8% порівняно з торішнім травнем. На другому місці Stellantis з результатом 199 775 проданих автомобілів, що на 49,1% більше показника річної давнини. І третій результат у Renault Group – 84 996 (зростання +22,5%).

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Від січня до травня 2021 року попит на нові автомобілі в ЄС збільшився на 29,5% і досяг 4,3 мільйона зареєстрованих одиниць. Різке зниження в перші два місяці 2021 року було урівноважене підвищенням в березні, квітні і травні. Кожен з чотирьох основних ринків цього року показав двозначне відсоткове зростання: Італія (+62,8%), Франція (+50,1%), Іспанія (+40,0%) і Німеччина (+12,8%).

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