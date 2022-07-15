У Європі продажі автомобілів обвалилися до рівня 1996 року: які причини

У червні продажі нових автомобілів у країнах Європи знизились до рівня 1996 року після падіння, що тривало 12 місяців поспіль.

Серед великих автовиробників найбільше постраждав Volkswagen Group, продажі якого впали майже на чверть у порівнянні з червнем 2021-го. Корпорація Stellantis (виробляє Fiat, Chrysler, Jeep, Peugeot, Maserati та інші автівки) повідомила про падіння на рівні 21,1%.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Європейської автомобільної асоціації.

"У червні цього року в Європі було зареєстровано найнижчу кількість нових легкових автомобілів від 1996 року, що становило трохи більш як 1,06 мільйона автомобілів, а продажі деяких автовиробників впали майже на 50%", - йдеться у повідомленні.

Падіння виробництва в автомобільній галузі спостерігається протягом останніх 12 місяців. Серед його основних причин — інфляція, проблеми у ланцюжках постачання, зростання захворюваності на COVID-19 у деяких країнах, а також постійна нестача чипів.

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