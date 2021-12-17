У Європі зафіксовано найнижчий показник продажу нових авто за 28 років

Показник продажів нових авто падає п'ятий місяць поспіль.

Європейський ринок автомобілів охопила криза. Сталась вона не через те, що європейці перестали купляти новенькі авто, а через те, що стався дефіцит нових машин. Цьому посприяв брак комплектуючих, чипів та напівпровідників.

Як повідомляється на офіційному сайті асоціації автомобільних виробників ACEA, у порівнянні з 2020 роком продажі нових автомобілів впали на 20,2%. За листопад 2021 року європейські водії придбали 713 346 нових легковиків. Як виявилось – це дуже сумна статистика. Такий показник виявився найнижчим за останні 28 років.

Якщо прискіпливіше підійти до статистики, то падіння спостерігалося майже на усіх авторинках, включно з трьома найбільшими — Німеччиною (-31,7%), Італією (-24,6%) та Іспанією (-12,3%). Французи хоч трошки намагалися втриматись на плаву, тож там падіння не настільки критичне (-3,2%). Автодилери Болгарії, Ірландії та Словенії добре попрацювали, тож в цих країнах спостерігалося зростання продажів нових авто.

Якщо взяти до уваги всі дані, то можна зробити висновок, що дефіцит комплектуючих призвів до більших втрат на ринку нових авто ЄС, ніж повний локдаун весною 2020 року. Експерти впевнені, що шторм на ринку нових авто триватиме ще близько 2 років. Адже автовиробники до сьогодні змушені зменшувати об’єми виробництва та навіть призупиняти заводи.

Як зазначається в огляді європейського авторинку за листопад, серед автовиробників найбільшу кількість автомобілів у Європейському Союзі продав Volkswagen – 77 655 машин (-36,5%). Друге місце посів Renault з показником 53 959 автомобілів (-21,3%). Третій рядок займає Peugeot, що реалізував 52 681 машину (-20,3%). Замикають п’ятірку лідерів цього разу Mercedes-Benz (52541 шт. -24,9%) і Toyota (51950 шт. -9,3%).

Цікаво те, що в Україні в листопаді продажі нових авто навпаки зросли на 11,6%. Дилери, звісно, мають проблеми з поставками машин, але це не так сильно відчувається. Усього за 11 місяців українці придбали 96,9 тисяч нових авто. Це — на 9,1% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Та треба бути готовими до того, що така ідилія триватиме недовго, адже криза може дійти і до нашого ринку.

Нагадаємо, що серйозний дефіцит машин в автосалонах спровокував нову схему заробітку.