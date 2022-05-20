У Європі зростає попит на дорогі вживані авто: топ-10 моделей із пробігом

Наразі виникає така ситуація, що придбати машину з пробігом на внутрішньому ринку України може бути вигідніше, ніж привести таке ж авто з-за кордону.

Продаж вживаних автомобілів вищої цінової категорії у Європейському Союзі зріс майже удвічі у першому кварталі 2022 року, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє одна з найбільших європейських мереж автокомісів, що торгує вживаними автомобілями, передає Інститут досліджень авторинку.

Так, зростання попиту на дорожчі автомобілі є наслідком світової кризи автомобільної промисловості. Через нестачу компонентів, заводи не встигають виготовити достатню кількість нових автомобілів, яка б задовольнила попит. Простими словами, нових автомобілів просто не вистачає. Тому покупцям все частіші доводиться обирати вживане авто замість нового. А оскільки покупці нових автомобілів зазвичай розраховують витратити на авто досить велику суму коштів, то зазвичай обирають вживане авто серед пропозицій сегменту преміум.

Така ситуація призводить до підвищеного попиту на вживані автомобілі, особливо — кількарічних авто з невеликим пробігом, вищого цінового сегмента. Саме ця категорія найбільше конкурує із новими автомобілями. Що врешті призводить до подорожчання авто з пробігом у Європі.

Ті авто, які раніше продавалися на експорт, зокрема до України, залишаються на внутрішньому ринку. Так з’являється дефіцит автомобілів з подальшим їхнім здорожчанням, адже високий попит на фоні недостатньої пропозиції завжди спонукає до зростання цін. Тому уже сьогодні звичною є ситуація, коли купити автомобіль на внутрішньому ринку України може бути вигідніше, ніж привести таке ж авто з-за кордону, навіть з урахуванням "нульового" розмитнення.

Щодо моделей авто вартістю понад $25 тисяч, то найпопулярнішими в першому кварталі 2022 року були:

Skoda Kodiaq;

Skoda Superb;

Ford Custom;

Mercedes-Benz CLA;

Toyota RAV 4;

Volkswagen Arteon;

Ford Ranger;

Mercedes-Benz GLE;

Mercedes-Benz GLC;

Mitsubishi L200.

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