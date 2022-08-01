Україна ввійшла до топ-5 імпортерів автомобілів у Європі за підсумками 2021 року

Україна опинилася в п'ятірці країн Європи, які найбільше імпортували машин минулого року.

Загалом, 2021 року країни ЄС експортували автомобілів на 140 мільярдів євро . З них 126,8 млрд євро припадає на легкові автівки, їх поставили 5,1 мільйона одиниць.

Про це повідомляє опублікована нещодавно статистика Асоціації європейських автовиробників АСЕА.

До України минулого року ввезли 209 733 авто з ЄС (як нових, так і старих) — і це п'ятий результат у світі. Вище нашої країни опинилися лише Велика Британія, США, Китай і Туреччина.

До вашої уваги топ-10 країн за кількістю придбаних у ЄС легкових авто (дані АСЕА):

Велика Британія – 980 362 шт.;

США – 648 127;

КНР – 410 917;

Туреччина – 317 128;

Україна – 209 733;

Швейцарія – 204 444;

Японія – 177 224;

Корея – 146 515;

Норвегія – 122 860;

Сербія – 122 001.

Статистика АСЕА демонструє, що 2016 року Україна ввезла 50 530 європейських машин. Тобто за п'ять років імпорт авто з ЄС зріс у чотири рази.

Читайте також:

"На дорожче не вистачає коштів": експерти зробили прогноз щодо купівельної спроможності українців на авто з пробігом

У Росії почали масово зачинятися автосалони

Названо лідерів українського ринку нових автомобілів за типами двигунів