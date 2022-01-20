Для зворотного транзиту відповідних машин лишається один місяць.

Україна змінює умови для авто на придністровській реєстрації.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Так, Кабінет Міністрів України доручив Держприкордонслужбі здійснювати пропуск на в’їзд до України транспортних засобів з номерними реєстраційними знаками невизнаної Україною "Придністровської Молдовської Республіки" з інших країн (окрім Республіки Молдова) виключно з метою їхнього транзитного проїзду до Республіки Молдова від 24.01.2022 до 24.02.2022, а також дозволив виїзд цих транспортних засобів з території України до Республіки Молдова від 24.01.2022 до 01.04.2022.

Заборона на в’їзд в Україну з Республіки Молдова та виїзд таких транспортних засобів з України до інших, окрім Республіки Молдова, країн, а також дозвіл на допуск до міжнародного руху транспортних засобів Республіки Молдова з так званими "нейтральними номерами" та стікером "MD", залишається незмінною.

Тож, якщо транспортний засіб з номерними знаками невизнаної Україною ПМР наразі перебуває, наприклад в Білорусі, упродовж місяця від наступного понеділка – 24 січня 2022 року, можна в’їхати на цьому авто в Україну для транзиту до Молдови. А якщо подібне авто вже знаходиться на території України, то виїхати за межі нашої держави лише в Республіку Молдова можна від 24 січня до 01 квітня поточного року включно.

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