24 грн/літр: в Україні найближчим часом може істотно подорожчати автогаз - експерт

За ціною він майже наздожене бензин.

В Україні заправитися автогазом може стати суттєво дорожче.

Таку думку в коментарі для Businesua висловив генеральний директор транспортно-логістичної компанії "Прайм" Дмитро Леушкін.

Експерт пояснив, що в нашій країні діє логічний поріг, за яким вимірюється "стеля" цін на автогаз: 75 відсотків від вартості бензину. На його думку, незабаром цей поріг буде досягнутий.

"Якщо рахувати за цим принципом, то за нинішньої середньої вартості бензину 95-ї марки - 32 гривні за літр, вартість автогазу наблизиться до 24 гривень за літр. Тобто, від нинішньої рекордної ціни 19,5 гривень підвищиться ще на 23 відсотки.

На моє переконання, автогаз до кінця року досягне цієї планки, і ним заправлятися просто перестануть. Але від цього він дешевше не буде. Тому не ставте газову установку на авто і нікому не рекомендуйте цього робити", - сказав Леушкін.

Додамо, від 5 до 12 листопада середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 29 коп./л, до 18,74 грн/л. Зараз його середня вартість становить 18,85 грн/літр. Цікаво, що в червні 2021 року ціни на автогаз на українських заправних станціях коливалися в районі 15,5 грн за літр, а вже до кінця серпня вони наблизилися до 18 грн за літр. Цьому сприяло зростання цін на нафтопродукти на світових ринках, дефіцит палива в Європі та проблеми з імпортними поставками в Україну.