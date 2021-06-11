Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Альтернатива "японцю": які автомобілі можна придбати в Україні замість Toyota RAV4 та скільки вони коштують

Альтернатива "японцю": які автомобілі можна придбати в Україні замість Toyota RAV4 та скільки вони коштують

Associated Press

Повірте, вибрати є з чого.

Позашляховик Toyota RAV4 наразі є найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні від січня до травня 2021 року.

Як відомо, сегмент компактних кросоверів С-класу, як і в усьому світі, в Україні дуже популярний. Утім, комусь ця модель банально може не сподобатися. Тому, AutoOboz склав список альтернативних варіантів цієї моделі та скільки саме вони коштують.

Відкриває список Citroen C5 Aircross – класичний суперник RAV4. Стильний, сучасний і практичний автомобіль. Просять щонайменше 755 700 грн.

© carscoops.com
carscoops.com

Новий Ford Kuga – досить дорогий компактний кросовер. Однак ця модель – одна з найбільш свіжих пропозицій у сегменті. Ціна від 855 500 грн.

©

Улюблена багатьма Honda CR-V теж виступає в цьому класі. Має ефектний і дуже сучасний вигляд, проте коштує від 1 106 900 грн. Щоправда, за цю суму покупці отримують багате оснащення, повний привод і турбований 193-сильний мотор.

© carscoops.com
carscoops.com

Гаряча новинка сезону – новітній Hyundai Tucson, цю машину українські автомобілісти дуже люблять. Після зміни покоління модель тільки посилить свої позиції – цьому допоможе і ціна від 704 800 грн.

© Hyundai News
Hyundai News

Дуже сильні позиції в сегменті займає японський кросовер Mazda CX-5. До традиційних переваг автомобіля відносять приємну поведінку на дорозі, ефектний дизайн і дуже якісний інтер'єр преміального рівня. Коштує машина щонайменше 785 900 грн.

©

Mitsubishi Outlander нового покоління до України поки не прибув, тому на нашому ринку все ще пропонують "ветерана" від 599 000 грн. Поточна генерація кросовера з'явилася в 2012 році і зазнала кілька оновлень. Надійний автомобіль перевірений часом, та й ціна моделі дуже приваблива.

© Associated Press
Associated Press

Nissan X-Trail – ще один "старий", який, проте, виглядає дуже ефектно і актуально. Бонус – ціна від 608 300 грн за одного з найбільших представників сегменту. Модель нового покоління вже відгриміла світову прем'єру. До речі, тепер вони з Mitsubishi Outlander родичі.

©

Значного виду Renault Koleos позиціонується як статусна модель. Ціна відповідна – від 890 100 грн. На стороні машини – стильний "дорослий" дизайн, надійність і багате оснащення.

©

Тепер і у Seat є кілька кросоверів. Зараз нас цікавить Ateca, за який у базовій комплектації просять 797 000 грн. Ціна, з огляду сегменту, середня. Попит на автомобіль приблизно такий самий, але оснащення і дизайн на висоті.

©

Замикає список VW Tiguan – межа мрій для багатьох українців. Але після рестайлінгу ціна злетіла до мінімальних 1 196 000 грн. Та за ці гроші покупці отримають повний привод, мотор на 220 к.с. і 7-ступеневу DSG.

© Associated Press
Associated Press

Раніше розповідалося про те, що на український ринок вийшов новий китайський кросовер.