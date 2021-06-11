Альтернатива "японцю": які автомобілі можна придбати в Україні замість Toyota RAV4 та скільки вони коштують

Повірте, вибрати є з чого.

Позашляховик Toyota RAV4 наразі є найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні від січня до травня 2021 року.

Як відомо, сегмент компактних кросоверів С-класу, як і в усьому світі, в Україні дуже популярний. Утім, комусь ця модель банально може не сподобатися. Тому, AutoOboz склав список альтернативних варіантів цієї моделі та скільки саме вони коштують.

Відкриває список Citroen C5 Aircross – класичний суперник RAV4. Стильний, сучасний і практичний автомобіль. Просять щонайменше 755 700 грн.

carscoops.com

Новий Ford Kuga – досить дорогий компактний кросовер. Однак ця модель – одна з найбільш свіжих пропозицій у сегменті. Ціна від 855 500 грн.

Улюблена багатьма Honda CR-V теж виступає в цьому класі. Має ефектний і дуже сучасний вигляд, проте коштує від 1 106 900 грн. Щоправда, за цю суму покупці отримують багате оснащення, повний привод і турбований 193-сильний мотор.

carscoops.com

Гаряча новинка сезону – новітній Hyundai Tucson, цю машину українські автомобілісти дуже люблять. Після зміни покоління модель тільки посилить свої позиції – цьому допоможе і ціна від 704 800 грн.

Hyundai News

Дуже сильні позиції в сегменті займає японський кросовер Mazda CX-5. До традиційних переваг автомобіля відносять приємну поведінку на дорозі, ефектний дизайн і дуже якісний інтер'єр преміального рівня. Коштує машина щонайменше 785 900 грн.

Mitsubishi Outlander нового покоління до України поки не прибув, тому на нашому ринку все ще пропонують "ветерана" від 599 000 грн. Поточна генерація кросовера з'явилася в 2012 році і зазнала кілька оновлень. Надійний автомобіль перевірений часом, та й ціна моделі дуже приваблива.

Associated Press

Nissan X-Trail – ще один "старий", який, проте, виглядає дуже ефектно і актуально. Бонус – ціна від 608 300 грн за одного з найбільших представників сегменту. Модель нового покоління вже відгриміла світову прем'єру. До речі, тепер вони з Mitsubishi Outlander родичі.

Значного виду Renault Koleos позиціонується як статусна модель. Ціна відповідна – від 890 100 грн. На стороні машини – стильний "дорослий" дизайн, надійність і багате оснащення.

Тепер і у Seat є кілька кросоверів. Зараз нас цікавить Ateca, за який у базовій комплектації просять 797 000 грн. Ціна, з огляду сегменту, середня. Попит на автомобіль приблизно такий самий, але оснащення і дизайн на висоті.

Замикає список VW Tiguan – межа мрій для багатьох українців. Але після рестайлінгу ціна злетіла до мінімальних 1 196 000 грн. Та за ці гроші покупці отримають повний привод, мотор на 220 к.с. і 7-ступеневу DSG.

Associated Press

Раніше розповідалося про те, що на український ринок вийшов новий китайський кросовер.

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