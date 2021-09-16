Аналітики підрахували, де найбільше реєструють вживані автомобілі: рейтинг областей України

Цього року українці придбали майже 600 тисяч машин із пробігом.

Фахівці підрахували, в яких областях найбільше реєструють вживані автомобілі.

Про це йдеться в публікації Інституту дослідження авторинку.

Зазначається, що від січня до серпня 2021 року українці придбали 584,5 тисячі вживаних автомобілів на внутрішньому ринку. Ще 311,2 тисячі легковиків з пробігом привезли з-за кордону. Аналітика базується на статистиці реєстраційних операцій сервісних центрів МВС.

Як відомо, за чинним українським законодавством отримати послугу можна у будь-якому СЦ, незалежно від місця реєстрації покупця. Людина, що купує автомобіль, до прикладу, у Києві, проте живе у Львові, може зареєструвати автомобіль у столиці. Водночас до березня 2021 року автомобілю присвоювали код регіону за місцем реєстрації нового власника (тобто, у Києві можна було отримати "львівський" код регіону "ВС"). Сьогодні ж код регіону визначається саме за місцем здійснення операції. Тому, придбавши автомобіль у Києві, ви отримаєте столичні "КА" літери в номерному знаку, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

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Так, найбільший перепродаж вживаних автомобілів від січня до серпня 2021 року реєстрували в Києві: 80,7 тисячі екземплярів, що становить 13,8% від загальної кількості укладених в Україні угод купівлі-продажу протягом цього періоду.

На другому місці — Дніпропетровська область ( 53,1 тисячі ) із часткою 9,1%. Третю сходинку займає Київська область ( 51,4 тисячі ) та часткою 8,8%. Цікаво, що сумарно Київ та Київська область займають майже чверть (22,6%) реєстраційних операцій перепродажу авто з пробігом.

Найменше перепродажу автомобілів зареєстрували у Луганській (8,3 тисячі, частка 1,4%), Волинській (8,9 тисячі, частка 1,5%) та Кіровоградській (11,3 тисячі, частка 1.9%) областях.

Порівнюючи частки областей серед внутрішнього перепродажу "легковиків" протягом січня-серпня 2021 року із аналогічним періодом минулого 2020 року, найбільше зростання відбулося у місті Києві (від 13% до 13,8%), а також Запорізькій (від 3,5% до 4,2%) та Львівській (від 5,4% до 5,7%) областях. Найбільше падіння відбулося у Рівненській (від 3% до 2,2%), Хмельницькій (від 3,5% до 3,1%) та Волинській (від 1,9% до 1,5%) областях.

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Найбільше вживані автомобілі з-за кордону від січня до серпня 2021 року реєстрували також в Києві. У столиці протягом цього періоду українські номерні знаки отримало 32 тисячі імпортних легковиків з пробігом. Це — 10,3% від загальної кількості ввезених вживаних авто з-за кордону за перших вісім місяців 2021 року.

На другому місці — Львівська область (29 тисяч), що складає 9,3% від загальної кількості зареєстрованих імпортних легковиків з пробігом. На третій сходинці опинилася Київська область (25 тисяч) із часткою 8%. Сумарно на місто Київ та Київську область припадає 18,3% реєстрацій імпортних легковиків з пробігом.

Найменше перших реєстрацій автомобілів з пробігом зафіксували у Луганській (1,5 тисячі, частка 0,5%), Кіровоградській (3,5 тисячі, частка 1,1%) та Херсонській (4 тисячі, частка 1,3%) областях.

Порівнюючи частки областей серед перших реєстрацій вживаних легковиків з-за кордону протягом січня-серпня 2021 року із аналогічним періодом минулого 2020 року, найбільше зростання відбулося у Закарпатській (від 2,7% до 3,8%), Чернівецькій (від 2,1% до 3,1%) та Запорізькій (від 1,9% до 2,4%) областях. Найбільше падіння відбулося у Житомирській (від 4% до 3,1%), Львівській (від 10,1% до 9,3%) та Волинській (від 5,1% до 4,3%) областях.

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