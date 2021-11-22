Аналог бюджетного паркетника: що придбати на українському ринку замість Renault Duster

Знайти конкурента - важко, але ми впорались.

Українцям дуже сподобався Renault Duster, адже у базовій комплектації цей автомобіль коштує усього 13 800 доларів . За ціну середньостатистичного американського "битка" ви отримуєте повністю новий, ідеальний паркетник для наших доріг із економічним двигуном на 1,6 літра.

Та що робити, якщо не лежить душа до Renault, на це питання шукала відповідь команда ТСН.Авто.

nevainfo.ru

Першим замінником для Duster виступає китаєць Chery Tiggo 2. За такий автомобіль у вас попросять 10 900 доларів. Тож, за гроші, що залишились, ви зможете встановити додаткові опції на своє авто. Звісно під капотом у Tiggo 2 все скромно, звичайний двигун на 1,5 літра та 106 кінських сил.

Якщо ви вмієте торгуватися, тоді ви щаслива людина. Адже китайські авто в нашій країні продаються не дуже стрімко, а це значить, що ви зможете у дилера отримати додаткові приємності.

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Далі пропонуємо придивитися до LADA Niva Travel. Цей автомобіль трошки дорожче ніж Duster, 14 115 доларів, але тут є за що переплачувати. Найголовніше – це повний привід. Тож за ці гроші ви отримаєте невеличкий паркетник, який повинен витягти вас з будь-якої ситуації.

Все інше тут базове – 1,70літровий двигун з невеличкою потужністю у 80 “коней”, та звичайна механічна КПП на 5 передач. Дизайнери Lada нарешті попрацювали з кузовом, тож тепер Niva виглядає більш гармонійно.

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Тепер нас знову рятують китайці, Chery Tiggo 4 за 14 400 доларів. Двигун тут також, як і у Tiggo 2 1,5 літра, але інженери трошки “побавились” з налаштуваннями і “витиснули” з нього 113 кінських сил.

Дизайн у Tiggo 4 – непоганий. І звісно навіть базова комплектація має деякі приємні опції. Наприклад, безключовий доступ та запуск двигуна, великий дисплей мультимедійної системи та камера заднього виду. Та традиційно пам’ятаємо, що це все китайське і супер якості ми не чекаємо.

wikimedia.org

LADA Vesta SW – це звичайний автомобіль, який доставить вас туди, куди вам потрібно. За неї у базовій комплектації в автосалонах просять 14 570 доларів. У “мінімальці” ви отримаєте – 1,6-літровий двигун на 106 кінських сил, підігрівання передніх сидінь та кондиціонер. Для пересування містом цього більш ніж достатньо.

motor.ru

І останній представник Китаю - JAC JS2. ЗА нього майбутньому власнику доведеться викласти 15 100 доларів. Тут головна фішка – це автоматична коробка передач, а точніше “варіатор”. Двигун – 1,5 літра на 105 "коней".

Оскільки ми з вами обрали максимальну комплектацію з варіатором, то ми маємо ще додатково багато опцій – великий дисплей, клімат-контроль, підігрівання сидіння та багато іншого, але китайського. Та якщо ви не дуже прискіпливий покупець – це авто для вас.

Якщо, тут ви не знайшли того автомобіля, який вам потрібен, можете пошукати його в добірці ТСН.Авто – яка альтернатива найпопулярнішому кросоверу – KIA Sportage.