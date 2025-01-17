Відсутність техогляду на авто: кого з водіїв можуть кинути за ґрати

В Україні технічний огляд не є обов'язковим для всіх автомобілів, але для певних категорій транспорту вимоги є дуже суворими.

Про це пише видання "Твоя машина".

Обов'язковий техогляд мають проходити автобуси, вантажівки, таксі та комерційні машини. Водії, які керують транспортом без відповідних документів, можуть отримати штраф в розмірі 340 гривень. У разі повторного порушення передбачений адміністративний арешт.

У разі повторного порушення правил дорожнього руху водіям загрожує суворіше покарання. Зокрема, це може бути позбавлення прав на керування транспортними засобами на строк до шести місяців.

Альтернативним заходом є адміністративний арешт, тривалість якого становить від 5 до 10 діб.

Нагадаємо, в Україні підвищать штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Читайте також: