Авто для ЗСУ: уряд звільнив від податків допомогу волонтерів

Окрім машин, від податків звільнені безпілотники, засоби РЕБ та комплектувальні до них, засоби тактичної медицини.

Кабінет міністрів України оновив перелік товарів і послуг, що звільняються від оподаткування. Це дозволяє без оподаткування ввозити до України транспорт, який доправляють волонтери.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Запроваджені урядом зміни насамперед спрямовані на посилення можливостей волонтерським організаціям підтримувати Сили оборони України, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Нова редакція урядової постанови від 22.02.2014 № 112 "Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб" дозволяє без оподаткування ввозити до України транспорт, який доправляють волонтери.

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Кабмін скоротив сам перелік товарів і послуг, що звільняються від оподаткування, від 500 до 133 позицій. Однак цей перелік містить десятки нових позицій, необхідних для військових і внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, комплектувальні до них, засоби тактичної медицини.

В оновленій постанові уряду також з’явилися нові позиції "Медичні послуги" та "Послуги з освіти і науки". Це означає, що учасники бойових дій, військові, ветерани та ВПО матимуть додаткові можливості користуватися медичними та освітніми послугами, які покриваються коштами благодійників на спеціальних пільгових умовах.

До слова, у грудні 2024 року народна депутатка України Ніна Южаніна повідомляла, що волонтерів штрафують за передавання авто іншим військовим частинам замість тих, які були вказані у митних деклараціях.