Авто на блокпостах зупиняють за новими підставами

В Україні змінилися причини, за якими правоохоронці можуть зупиняти автомобілі на блокпостах. Проте експерти наголошують, що не всі такі зупинки є законними.

Про це повідомляє Wheel News.

Поліція почала частіше посилатися на 7-й пункт 35-ї статті Закону "Про Національну поліцію", який передбачає можливість зупинки авто у разі запроваджених державними органами обмежень на рух. Це нововведення поступово витісняє колишню практику перевірок щодо розшуку чи адміністративних правопорушень.

Адвокат Роман Сімутін застерігає, що водіям варто бути уважними, адже не всі такі зупинки відповідають нормам закону. Він радить у разі перевірки уточнювати правові підстави для зупинки, вимагати офіційні документи щодо запроваджених обмежень і не передавати документи без законних причин.

Якщо у водія виникають підозри щодо неправомірних дій правоохоронців, варто фіксувати ситуацію на відео та за потреби звертатися до юристів.

До слова, раніше юристи дали поради водіям про те, які документи не потрібно показувати на блокпостах.