Автогаз за вартістю продовжує бити рекорди: скільки наразі коштує ним заправитися

Блакитне пальне додає в ціні кожного дня.

Українські мережі АЗС у вівторок, 12 жовтня , скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, на АЗС AMIC і "Укргазвидобування" вартість автогазу виросла в середньому на 21 і 20 коп./л, до 18,08 грн/л і 18,40 грн/л відповідно. Автогаз на KLO подорожчав на 10 коп./л, до 18,49 грн/л.

ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 1 і 7 коп./л, до 18,34 до грн/л і 18,55 грн/л відповідно. Такі мережі як "Нефтек", BVS, Chipo, "Рур груп" і "Катрал" підняли ціни на 10-30 коп./л.

enkorr.ua

Зазначається, що на тлі зростання світових цін з початку липня скраплений газ в Україні істотно здорожчав. Так, від 1 липня до 11 жовтня середня гуртова вартість зросла на 4 грн/л, вроздріб - на 2,91 грн/л.

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Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, на яку АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,50 гривень за літр, для дизельного пального - 23,23 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 33 коп./літр та 64 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торгівельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,23 грн/л.

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