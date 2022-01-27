"АвтоКрАЗ" поставив для Міноборони першу партію тягачів із АКПП

Вони здатні працювати для перевезення важкої військової техніки.

ПрАТ "АвтоКрАЗ" почало передавати перші автомобілі із замовлення Міністерства оборони України.

Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

Зазначається, що цими машинами стали сидлові тягачі КрАЗ-6510ТЕ, які оснащені автоматичною трансмісією і можуть працювати у складі автопоїзду для перевезення важкої військової техніки.

"Їх спроєктували під вимоги замовника, тобто військових. Автомобілі пройшли комісію, відомче випробування Міністерства оборони України. Усунено зауваження, уточнено конструкторську документацію. Наказом Міністра оборони України ці автомобілі поставлено на забезпечення", - зазначив технічний директор ПрАТ "АвтоКраЗ" Сергій Дунь.

Кременчуцька газета

За його словами, ці автомобілі повинні працювати у складі автопоїзду для перевезення важкої військової техніки.

"Цей автомобіль має потужність 450 кінських сил. Це велика потужність для такого класу автомобілів. Автоматиична коробка передач. Це теж новий елемент для наших військових. Тут є гідролебідка - 15 тонн. Це дає можливість витягувати на напівпричіп важку техніку. Зокрема, яка непридатна для використання після бою. На цих автомобілях сідельно- зчіпний пристрій, який має три ступені свободи. Це забезпечує більш якісну роботу автопотяга на дорогах із нерівною поверхнею", - додав Дунь.

Навантаження становить 17 тисяч кг. Споряджена маса автомобіля – 12 100 кг, а повна – 29 100 кг.