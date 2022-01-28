Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може уникнути штрафу за порушення ПДР

Але усунути цю проблему збираються якомога швидше.

Як відомо, зранку 25 січня вперше на патрулювання виїхали автомобілі-фантоми.

Утім, як з'ясувалося, воні не спроможні розпізнавати деякі номерні знаки. Про це в Facebook розповів радник очільника МВС - Антон Геращенко.

"Літерні номери типу імен САША, МАША чудово фіксується та отримує штрафи. Поки не вирішено питання щодо автомобілів дипломатів, номера військових авто, та низку інших спецавтомобілів.

Найбільша проблема – це авто двійники та авто зареєстровані до 2011 року. Бувають неточності у реєстраційних даних. Але ми працюємо у цьому напрямку", - наголосив Геращенко.

Наразі з метою прихованого стеження за дотриманням ПДР поліція використовує автомобіль Skoda Kodiaq. Надалі марки та моделі авто відкрито не називатимуть, бо це суперечить концепції використання таких комплексів. Спецавтомобіль сертифікований за модулями "В" та "F", унормований за всіма вимогам ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України та здатний до фіксації порушень ПДР.

В першу чергу, патрулі відстежуватимуть порушення швидкісного режиму. За першу добу роботи чотирьох "фантомів" було виписано 990 адмін постанов про перевищення швидкості.

На відміну від стаціонарних камер автофіксації перевищення швидкості, які встановлені в місяцях підвищеної концентрації ДТП і є загально відомими, завдання "фантомів" – раптово фіксувати перевищення швидкості водіями.