Автомобілістам розповіли, на що чекати з вартістю пального найближчим часом в Україні

Автомобілістам розповіли, на що чекати з вартістю пального найближчим часом в Україні

На здешевлення, схоже, не буде.

Автомобілістам розповіли, які можуть бути ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні найближчим часом.

Відповідний прогноз зробили фахівці в коментарі "Укрінформу".

Так, президент асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук серед причин глобального подорожчання пального називає державне регулювання цін на пальне. Мовляв, чим більше стискують пружину, тим більша вона намагається вистрілити.

"Тепер Мінекономіки встановлює граничні ціни преміальним мережам. А від "преміальних" мереж вже відштовхується і решта. Що разом і створює ефект тотального подорожчання.

Ми повинні розуміти, що в нас ціноутворення залежить від багатьох факторів, зокрема, і від інфляційних очікувань. Це об’єктивний процес, який підштовхує людей закладати інфляційні ризики у свої витрати", – заявив Косянчук.

Зазначається, що Косянчук не готовий робити прогнози на найближчий час. Але точно впевнений, що реального падіння цін не буде за жодних обставин.

Експерт вважає, що наразі Україна може лише констатувати та реагувати на неприємності мірою їх надходження. Він також додав, що справжній колапс на ринку нафтопродуктів України може початися, якщо буде реалізована ідея із забороною нафтопродуктів із Білорусі.

Однак, як українці могли не раз переконатися, ціни на пальне завжди доволі легко піднімаються і неохоче опускаються. Голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко вважає, що не варто розраховувати на послаблення тиску з боку агресора, тож українські ринки буде лихоманити ще доволі довго.

"Я думаю, що на докризовий рівень ціни вже не повернуться. Трейдери дуже швидко звикають до прибутків, мовляв, якщо люди платять, то навіщо опускати. Якби в України були достатні ринкові резерви, як, приміром, в США, то можна було б втрутитися в ринок і підтримати його. Але Україна таких резервів пального не має. Тому держава не зможе активно втрутитися і буде плавати за курсом", - зазначив Дяченко.

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