Автомобілістам розповіли, що буде з цінами на машини в Україні найближчим часом

Як не дивно б це не звучало, але в умовах війни робити які-небудь прогнози непросто.

Утім, фахівці Інституту досліджень авторинку все ж вирішили розповісти, на що варто чекати з цінами на машини.

Зазначається, що в мирний час на автомобільний ринок України впливають, зокрема:

курс валют, який змінюється не на користь гривні;

купівельна спроможність, яка зменшується;

податки на імпорт вживаних авто з-за кордону, котрі були повернуті до умов, створених у 2018 році, які містять доволі високе податкове навантаження на більшість легковиків;

баланс попиту та пропозиції на ринку, котрий постійно змінюється через нестабільність;

пріоритети покупців та їх впевненість у завтрашньому дні.

Тож, зваживши всі чинники, експерти дійшли наступних висновків:

- Різке підвищення вартості (на 40%) долара США, а саме в цій валюті заведено встановлювати ціни на автотранспорт в Україні, спричинить пропорційне зниження купівельної спроможності населення, яке переважно отримує доходи у гривні. Це своєю чергою потягне зміщення фокуса покупців на ще дешевші автомобілі, ймовірно з переміщенням піка найвищої активності торгів до діапазону $3 000-4 000. Зараз цей пік знаходиться у діапазоні $4 000-5 000 (8,8% вторинного ринку легкових авто);

- Продовжиться практика "крапельного продажу", коли окремі власники під тиском обставин будуть вимушені вдаватися до істотного зниження цін на свої автомобілі, однак частота таких випадків зменшуватиметься;

- Потреба у мобільності та недостатня доступність громадського транспорту утримуватиме попит на надбюджетні ($1 000-$3 000) та бюджетні ($3 000-$6 000) легковики з пробігом на високому рівні, що своєю чергою утримуватиме ці сегменти від загального зниження цін у них;

- У зв’язку зі зниженням темпів імпорту, та одночасним зростанням цін у країнах ЄС та загальним підвищенням рівня ставок на страхових аукціонах у США й збільшення витрат на доставляння, на легковики у ціновому сегменті $7 000+ зниження цін не передбачається, а у групі $10 000+ можливе їхнє зростання;

- На ринку може утворитися "застійний" кластер автомобілів, які споживають велику кількість пального. З однієї сторони на них не буде великого попиту через зростання цін на пальне, а з іншої — власники таких машин не будуть готові поспішно їх продавати за суттєво зниженими цінами. Тому такі машини можуть просто на довго "зависнути" у продажу. Їх частка, за оцінками експертів, може складати до 10% українського ринку.

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