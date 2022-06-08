Автомобілістам розповіли, що буде з вартістю пального найближчим часом: актуальна ситуація на АЗС

Автомобілістам розповіли, що буде з вартістю пального найближчим часом: актуальна ситуація на АЗС

Водіям надали ситуацію про те, чого очікувати з цінами на пальне протягом найближчого часу.

Як відомо, наразі в Україні спостерігається дефіцит пального. Утім, останніми днями ситуація покращується та, як наслідок, черг біля АЗС стає дедалі менше.

Автомобілістам розповіли, на що чекати з вартістю бензину, дизеля та автогазу найближчим часом. Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з "1+1".

Так, на одній з АЗС продають лише дизпальне. Черга розтягується на декілька сотень метрів. Останнім часом це вже звична картинка для українських заправок. Щодо інших АЗС, то ситуація з дизпальним та автогазом стала стабільнішою.

Щодо автогазу, то з ним було все простіше, адже чимало українських компаній закуповували газ ще до 24 лютого, коли сталося повномасштабне вторгнення РФ. Відтак, їм вдалося якнайшвидше налагодити постачання вже в більших об'ємах.

Що стосується бензину, то з ним від самого початку все було значно складніше, адже логістичний ланцюжок довелося поновлювати "з нуля". Триває налагодження цього ланцюга й зараз. За словами експерта Сергія Куюна, черги в сотню а то й більше метрів, триватимуть ще 2-3 місяці.

"До вересня включно ми будемо жити в сезоні високого споживання. Тому в Європі це активізація автомобільного сезону, в Україні та європейських країнах це активізація промислового комплексу. Зокрема, агропромислового. Тому, це завжди високий сезон, високий дефіцит. Відповідно, зайвих об'ємів немає, постачати їх буде досить складно", - наголосив Куюн.

Зазначається, що наразі АЗС намагаються поліпшити ситуацію з пальним, адже бензовози на в'їзд до України пропускають без черги, що значно прискорює процес. Якщо накопичується достатня кількість бензовозів на українському кордоні, то для них організовують "зелені" коридори.

Якщо брати до уваги ціни на пальне, то протягом найближчих 2-3 місяців вартість повинна бути стабільною.

Що буде з цінами на пальне - актуальна ситуація на АЗС

Читайте також:

У НБУ розповіли, що буде з цінами на бензин

Ціна на бензин у Польщі сягнула рекордного максимуму

До 40 літрів - на деяких українських АЗС збільшені ліміти пального