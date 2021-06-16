Наразі використовуються чотири типи цього документа.

Автомобілістам розповіли, як обміняти старе водійське посвідчення на нове.

Про це повідомляє Дорожній адвокат.

Зазначається, що наразі в Україні використовуються такі типи посвідчень водія: радянського взірця (до 1993 року), " ламіноване " (1993-2011 років), пластик (після 29.03.2011), оновлений пластик (після 01.04.2021).

Так, будь-яке з цих посвідчень водія є дійсним на території України і надає право керувати транспортними засобами відповідної категорії. Щодо строків дії посвідчень, то посвідчення радянського взірця і ламіновані терміну дії не мають. Лише пластикові європейського взірця мають термін дії.

Для чого потрібно обмінювати посвідчення водія на нове

Обов’язку для водія замінити будь-яке із вказаних посвідчення водія на нове закон не передбачає. Обмін здійснюється за бажанням водія.

Але якщо ви хочете поїхати за кордон, потрібно отримати пластикове посвідчення європейського зразка. Відповідно до правил Віденської конвенції про дорожній рух, для водіїв з країн Євросоюзу вводяться уніфіковані посвідчення на право керування транспортним засобом. Такі ж вимоги пред’являються до водіїв з України, які перетинають кордон ЄС.

Є деякі країни, для керування транспортним засобом в яких потрібне міжнародне посвідчення водія. Про це буде окрема публікація.

Процедура обміну не є такою складною, як здається. За Вашим бажанням, посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом від 24.09.2008 р. № 586-VI, може бути обміняне на нове. Обмін посвідчення проводиться без складення іспитів. Обмін посвідчення водія можна здійснити у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Як будуть переведені категорії зі старих на нові

В новому посвідченні водія зазначаються категорії:

А1, А – відповідає категорії А;

В1, В – відповідає категорії В;

С1, С – відповідає категорії С;

D1, D – відповідає категорії D;

BЕ – відповідає категоріям В і Е;

C1E, СЕ – відповідає категоріям C і Е;

D1E, DЕ – відповідає категоріям D і Е;

Т – відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.

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Які документи потрібно подати для обміну

Для обміну старого посвідчення на нове водій повинен особисто подати до сервісного центру МВС наступні документи:

паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують зміну персональних даних особи (у разі потреби);

медичну довідку про допущення водія до керування транспортними засобами;

"старе" посвідчення водія;

квитанцію про оплату адміністративної послуги.

Після внесення до державного реєстру інформації про обмін посвідчення водія, старе посвідчення водія вважається недійсним. Ви є власником нового посвідчення.

Раніше автомобілістам розповіли важливу деталь щодо електронних водійських документів.

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