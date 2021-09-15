Автомобільні номерні знаки України за областями – розшифрування

Розповідаємо, як формуються таблички, що кріпляться на машинах.

Номерні знаки автомобілів в Україні мають хитру комбінацію літер і цифр. Крім того, вони ще й відрізняються у кожній області країни.

Багато українців цікавляться, як розшифровуються таблички на авто, і до яких регіонів вони належать. Тому ТСН.Авто розповідає, як саме формуються номера машин.

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Нинішній формат табличок був введений 2004 року. Відтоді вони формуються винятцково з українських літер, які накресленням збігаються з латинськими. Коди регіонів визначили в алфавітному порядку, починаючи з Києва: АА, АВ (Вінницька область), АС (Волинська область) тощо.

2013 року були ухвалені зміни до ДСТУ, якими перші букви кодів регіонів замінили літерами К, Н та І.

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Права комбінація літер відповідає серію номера і також формується з використанням літер, що збігаються з латинською абеткою. Для автомобілів вона визначається з початку алфавіту (АА, АВ, АС і т. д.), а для причепів та напівпричепів – з кінця (ХХ, ХТ, ХР тощо).

2020 року електромобілям почали видавати номерні знаки, які на правій комбінації літер почали містити латинські Z (ZA, ZB, ZE тощо) та Y ( YA, YB, YE тощо).

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися правила видавання номерних знаків на авто.

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