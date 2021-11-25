Автомобільний колапс: в Україні черги на купівлю нової машини розтягнулися на 4-7 місяців

Автомобільний колапс: в Україні черги на купівлю нової машини розтягнулися на 4-7 місяців

Шахраї вже почали спекулювати на цю тему.

В Україні виник дефіцит із купівлею нового автомобіля.

Про це в коментарі для UBR.ua розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Зазначається, що подібне пов'язано з браком мікрочіпів у світі. Так, за словами Назаренка, на тлі затримок з постачанням нових автомобілів в Україні з'явилася категорія спекулянтів, які "стають у чергу" на покупку машин з метою потім продати своє місце в ній кінцевому покупцю.

Він пояснив, що зараз черга на купівлю нового авто в Україні становить 4-7 місяців залежно від бренду та моделі. Спекулянти, за словами Назаренка, користуються цим за допомогою певної схеми.

"Вони роблять передоплату на одне прізвище, наприклад, на Іванова. А потім, коли машина приходить, вони шукають покупця і пропонують йому заплатити додатково від вартості 2 тисячі євро, щоб отримати авто без черги. Потім просять у дилера виписати договір купівлі-продажу, але не на Іванова, але на прізвище покупця", - сказав Назаренко.

Гендиректор ВААІД зазначає, що автодилери обговорювали питання, як перешкодити такому бізнесу, але не дійшли рішення.

Покупець, як пояснює експерт, може сказати, що спочатку оформляв покупку на інше прізвище, оскільки купує авто у подарунок. Крім того, переоформити договір йому дозволяє закон про захист споживачів.