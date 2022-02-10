АЗС України скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Більшість зменшили його вартість.

Низка українських мереж АЗС у четвер, 10 лютого , змінили ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що консолідована мережа АЗС "Приват", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, від 9 до 10 лютого знизила роздрібні ціни на автогаз у низці областей.

Так, найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано у Сумській та Харківській областях, де ресурс подешевшав на 28 коп./л та 20 коп./л, до 18,12 та 18,05 грн/л відповідно. У деяких регіонах продукт подешевшав на 5-11 коп./л. Станом на 10 лютого вартість автогазу в мережі "Приват" перебуває в діапазоні 17,36-18,39 грн/літр.

Крім того, тренд на зниження цін підтримали харківські мережі "Овіс" та Marshal. На їхніх станціях продукт подешевшав на 20 коп./л та 10 коп./л, до 18,79 грн/л та 18,30 грн/л відповідно. Водночас такі мережі як "БРСМ-Нафта" та Motto підняли ціни в середньому на 4-6 коп./л, до 19,05 та 18,88 грн/л.

Середня ціна автогазу 10 лютого в Україні склала 18,88 грн/л.

enkorr.ua

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