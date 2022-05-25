АЗС України скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

АЗС України скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Середня вартість на скраплений газ 25 травня у мережах АЗС зросла на 80 коп./л – до 40,15 грн/л.

Заправитися блакитним пальним кожного дня стає дедалі дорожче.

Про свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, на 1,55 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 39,92-39,95 грн/л. На станціях ОККО і "БРСМ Нафта" автогаз здорожчав на 0,99 грн/л і 1,25 грн/л, до 39,99 і 41,37 грн/л відповідно.

В мережі "Катрал" ціна на автогаз зросла на 0,60 грн/л, до 38,97 грн/л.

До вашої уваги ціни на блакитне пальне в Україні:

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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