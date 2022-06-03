АЗС України скорегували ціни на автогаз: скільки тепер ним коштує заправитися

Українські мережі АЗС протягом тижня, від 27 травня до 3 червня, змінили вартість автогазу.

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 2,01 грн/л і 0,98 грн/л - до 42,00 і 41,98 грн/л відповідно. На 2 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 41,95 грн/л.

На своїх АЗС мережа SOCAR виставила на стелу 41,98 грн/л (+1 грн/л до 27 травня). На станціях "Автотранс" і UPG продукт здорожчав на 1 і 3 грн/л, до 40,98 і 37,00 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,25-2,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, "Нефтек", "Катрал" та інших.

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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