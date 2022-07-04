АЗС України скорегували ціни на автогаз: за скільки ним тепер можна заправитися

АЗС України скорегували ціни на автогаз: за скільки ним тепер можна заправитися

Низка мереж змінили вартість блакитного пального.

Так, у проміжоу від 1 до 4 липня вартість скрапленого газу зменшена в межах 0,5-5 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях "Укрнафти" продукт здешевшав на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших — на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л. Найбільше здешевшав — на 5 грн/л — продукт у запорізькій мережі ZOG. Там зараз ресурс коштує 37 грн/л.

У мережі SOCAR продукт здешевшав на 2 грн/л, до 15,98 грн/л. На стільки ж ціна опустилася на станціях "Нефтек" та "Авантаж". Дніпропетровська мережа VostokGaz знизила ціну до 37,39 грн/л (-3,5 грн/л). Такі мережі як Shell, Укргазвидобування, BVS, UPG, Mango, Rodnik і Chipo знизити ціну в межах 0,5-2,1 грн/л.

Середня вартість СВГ в Україні 4 липня склала 38,18 грн/л (-1,22 грн/л за вихідні).

До вашої уваги зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 1 по 4 липня:

Фото: enkorr.ua

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Так, за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 20%, з 67 тис. грн/т до 55 тис. грн/т.

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