АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

На багатьої станціях заправитися стало дешевше.

Низка українських мереж АЗС протягом тижня, від 17 до 24 грудня , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зазначається, що протягом тижня ціни на ці види пального зменшилася від 20 до 50 коп./літр.

Зокрема, на станціях мережі Chipo бензин подешевшав на 36 коп./л: бензин А-92 – до 29,06 грн/л, бензин А-95 – до 29,76 грн/л. Ціна ДП опустилася на 54 коп./л, до 28,56 грн/л. Усі види пального у мережі "Авантаж" подешевшали на 50 коп./л.

У мережі Marshal ціни на всі види пального знизилися на 30 коп./л: бензин марки А-92 подешевшав до 28,50 грн/л, А-95 - до 29,50 грн/л, ДП - до 28,10 грн/л л. Мережа Mango знизила ціни на бензин на 20 коп./л, KLO – на 30-40 коп./л. "Укр-Петроль", Motto та "БРСМ", Prime, "Олас" також знизили ціни в межах 10-70 коп./л.

Водночас, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 19 коп./л, до 30,97 грн/л. Водночас дизельне пальне у цих мережах додало 3 коп./л, до 30,16 грн/л. На станціях мережі Shell бензин подорожчав на 19-20 коп./л: бензин А-92 – до 30,59 грн/л, бензин А-95 – до 30,97 грн/л. Ціна ДП зросла на 3 коп./л - до 30,16 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,97 гривень за літр, для дизельного пального - 23,16 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 19 коп./літр - для бензину та на 3 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,97 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,16 грн/л.