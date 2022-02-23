АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

Дехто підняв вартість досить суттєво.

Низка українських мереж АЗС у середу, 23 лютого , змінили ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що їхня вартість в середньому зросла на 41 коп./літр. Середня ціна в країні бензину А-92 склала 34,58 грн/л, бензин А-95—35,48 грн/л, на дизельне пальне — 34,65 грн/л.

Зокрема, на станціях мережі KLO бензин та ДП подорожчали на 0,10 грн/л: бензин А-92 – до 35,69 грн/л, бензин А-95 – до 36,29 грн/л, дизпальне – до 35,59 грн/л. Бензин в мережі AMIC подорожчав на 0,19 грн/л, дизпальне – на 0,06 грн/л.

На "БРСМ" пальне подорожчало на 0,24 грн/л, бензин марки А-92 та А-95 до 32,82 та 33,82 грн/л відповідно, дизельне пальне до 32,04 грн/л.

Мережі Motto, Prime, Mango, Кворум та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,26-1,00 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 31,75 гривні за літр, для дизельного пального - 29,07 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 91 коп./літр - для бензину та на 77 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 36,75 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 36,07 грн/л.