АЗС України скорегували вартість автогазу: скільки наразі коштує ним заправитися

Блакитне пальне подешевшало.

Українські мережі АЗС у середу, 16 червня , змінили ціни на автогаз.

Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку. Зазначається, що середня вартість блакитного пального впала 2 коп./л, до 15,60 грн/л.

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Зокрема, на 60 коп./л і 10 коп./л автогаз подешевшав в мережах Luxwen і Mango, до 15,19 грн/л і 14,97 грн/л, відповідно. Мережа Chipo опустила ціни в середньому на 6 коп./л, до 15,34 грн/л.

На станціях мережі "БРСМ-Нафта" в Дніпропетровській області продукт подешевшав на 60 коп./л, до 14,99 грн/л. Водночас в Київській і Сумській областях цінники на "БРСМ" опустилися на 10 коп./л, до 15,39 і 15,89 грн/л відповідно.

Моtto, своєю чергою, знизила ціну автогазу на 40 коп./л і на 10 коп./л в Дніпропетровській (14,88 грн/л) і в Київській областях (15,18 грн/л).

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Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно ухвалив держрегулювання цін на пальне. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. У зв'язку з цим, низка АЗС ухвалили рішення припинити продаж преміального пального.

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