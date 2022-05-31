АЗС України скорегували вартість автогазу: скільки тепер ним коштує заправитися

Середня ціна на скраплений газ за місяць (2-31 травня) у мережах АЗС зросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/л.

Як бачимо, вартість блакитного пального істотно додала. Приблизно, йдеться про 30%.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 10,01 грн/л і 11,00 грн/л, до 41,00 і 41,97 грн/л відповідно.

На 9,57 грн/л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз коштує 39,92-39,95 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л - до 2 травня). На станціях KLO і SOCAR продукт здорожчав на 11,50 і 8,50 грн/л, до 42,99 і 40,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 4-14 грн/л здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, UPG, "Нефтек", BVS та інші.

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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