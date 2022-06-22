АЗС України скорегували вартість автогазу: скільки тепер ним коштує заправитися

Деякі мережі у середу, 22 червня, змінили ціни на блакитне пальне.

Так, на деяких АЗС вартість цього виду пального почала падати.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На стільки ж дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" (до 43,99 грн/л).

Загальнонаціональна мережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л - до 42,04 грн/л. На 1,00 грн/л і 1,2 грн/л - до 41,99 грн/л і 42,59 грн/л знизили ціни Motto і Mango відповідно.

До вашої уваги середня ціна на автогаз у всіх мережах України:

Фото: enkorr.ua

Як зазначається, зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням об’ємів постачання автогазу до України та збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким немає черг на АЗС.

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