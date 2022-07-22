АЗС України скорегували вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

Низка мереж, від 20 до 21 липня, змінили ціни блакитного пального в бік зменшення.

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилася на 0,60 грн/л – до 30,36 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, продукт у мережі ОККО здешевшав на 1,33 грн/л, до 29,74 грн/л . На 1,18 грн/л, до 29,49 грн/л зменшила ціни мережа AMIC, на 0,95 грн/л – Shell ( 29,59 грн/л ). За 29,15 грн/л можна купити продкт на станціях "БРСМ-Нафти" (-99 коп./л), за 29,79 грн/л — на BVS (-2 грн/л)

На 0,2-2,1 грн/л знизили ціни WOG, "Приват", "Автотранс", Rodnik, Chipo, "Катрал" та інші мережі.

До вашої уваги зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС:

Фото: enkorr.ua

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Нагадаємо, від початку червня середня вартість гуртових партій ЗВГ на умовах самовивозу зменшилася більше ніж на 20%, з 67 тис. грн/т до 54 тис. грн/т.

Читайте також:

Найближчим часом вартість бензину в Україні зменшиться на 10% - експерт

В Офісі президента назвали терміни, коли у всіх регіонах України з'явиться пальне

ЄС запровадив нові правила використання українського посвідчення водія: що відомо