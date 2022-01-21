АЗС України скорегували вартість бензину та дизельного пального

Ціни продовжують йти вгору.

Низка українських мереж АЗС протягом тижня, від 14 до 21 січня , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що їхня ціна продовжила зростати. Цього разу середнє підвищення ціни в країні бензину А-92 зросло на 15 коп./л і становить 30,73 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 16 коп./л — до 31,65 грн/л, а дизельне пальне — на 19 коп./л, до 30,83 грн/л.

Зокрема, на станціях мережі AMIC бензин подорожчав на 42 коп./л: бензин А-92 – до 31,28 грн/л, бензин А-95 – до 32,21 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,44 грн/л, до 31,57 грн/л. На БРСМ-Нафта бензин подорожчав на 77 коп./л: бензин А-92 - до 29,85 грн/л, бензин А-95 - до 30,85 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,87 грн/л, до 29,62 грн/л.

На заправках "Укргазвидобування" бензин та ДП подорожчали на 1 грн/л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 31,60 грн/л, А-95 — до 32,40 грн/л, на ДП — до 31,60 грн/л. На станціях мережі "Авантаж" усі види пального також подорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 29,95 грн/л, бензин А-95 – до 30,95 грн/л, ДП – до 29,35 грн/л /Л.

Такі мережі як KLO, BVS, "Татнафта-АЗС-Україна", Prime та інші підвищили ціни в межах 0,1-1,1 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального - 25,16 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 95 коп./літр - для бензину та на 1,34 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,16 грн/л.