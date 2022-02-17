АЗС України скорегували вартість бензину та дизельного пального

Деякі мережі підняли цінник досить суттєво.

Низка українських мереж АЗС у четвер, 17 лютого , змінили ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку, передає Enkorr.

Зазначається, що найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – всього 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин та дизельне пальне на 1 грн/л.

Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 32,95 грн/л, А-95 – до 33,95 грн/л та ДП – до 33,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 33 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне — до 34,00 та 33,00 грн/л.

Мережі БРСМ-Нафта, KLO, Автотранс, Motto, Marshal та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,18-0,50 грн/л.

За даними А-95, середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 41 коп./л і склала 34,06 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 41 коп./л — до 34,95 грн/л л, а дизельне пальне – на 40 коп./л, до 34,14 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 31,75 гривень за літр, для дизельного пального - 29,07 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 91 коп./літр - для бензину та на 77 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 36,75 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 36,07 грн/л.