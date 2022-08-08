АЗС України зменшили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

Низка мереж протягом минулих вихідних, від 5 до 8 серпня, скорегували ціни на блакитне пальне.

Так, у середньому в країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 27,67 грн/л .

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку, передає Enkorr.

Зокрема продукт у мережах ОККО й WOG здешевшав на 50 і 43 коп./л, до 27,99 і 28,06 грн/л відповідно. На 0,63 грн/л зменшила ціни мережа SOCAR, на 0,74 грн/л – Shell.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л. На 0,15-1 грн/л знизили ціни AMIC, "БРСМ-Нафта", VostokGaz, "Автотранс", Chipo й інші мережі.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. За даними "А-95", в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.

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