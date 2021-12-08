АЗС України змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Ці види продовжують здешевлення.

Низка український мереж АЗС у середу, 8 грудня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що мережі, які працюють в економ- та середньому сегментах, у період від 7 до 8 грудня знизили вартість бензину та ДП у межах 0,1-1,6 грн/л.

На станціях мережі Mango бензин подешевшав на 40 коп./л: А-92, до 28,49 грн/л, бензин А-95 - до 29,49 грн/л. Ціна ДП опустилася на 30 коп./л, до 28,39 грн/л.

У мережі BVS ціни на бензин знизилися на 10 коп./л: бензин марки А-92 подешевшав до 29,79 грн/л, А-95 - до 30,39 грн/л. ДП залишилося на колишньому рівні - 29,89 грн/л. Мережа Marshal знизила ціни на бензин на 30 коп./л, ДП - на 10 коп./л.

Моtto, SUNOIL та "БРСМ" також відкоригували ціни пального.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,88 гривні за літр, для дизельного пального - 23,27 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,27 грн/літр - для бензину та на 0,56 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,27 грн/л.

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