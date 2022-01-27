АЗС України змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Чергове підвищення для водіїв.

Українські мережі АЗС у четвер, 27 січня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 10 коп./л і становить 31,84 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 10 коп./л — до 32,72 грн/л, а дизельне паливо — на 12 коп./л до 32,04 грн/л.

Так, на станціях мережі БРСМ-Нафта бензин подорожчав на 23 коп./л: бензин А-92 - до 30,58 грн/л, бензин А-95 - до 31,58 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,22 грн/л, до 30,33 грн/л. У мережі "Укр-Петроль" бензин та ДП подорожчали на 80 коп./л: бензин А-92 – до 30,60 грн/л, бензин А-95 – до 31,60 грн/л, ДП – до 30,70 грн/л.

На заправках "Кворум" бензини та ДП подорожчали на 1 грн/л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 31,65 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л, на ДП — до 31,25 грн/л. На станціях мережі "Катрал" на 40 коп./л подорожчав лише бензин.

Такі мережі як Prime, SUNOIL, "Татнафта-АЗС-Україна", Prime, Mango та інші підвищили ціни в межах 0,1-1,3 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,25 гривні за літр, для дизельного пального - 26,84 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,33 грн/літр - для бензину та на 1,68 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 33,84 грн/л.