АЗС України змінили вартість автогазу: скільки тепер коштує ним заправитися

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні, 23 травня, зросла на 20 копійок – до 39,24 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що вартість ресурсу в мережі Mango побила рекорд за всю історію спостереження. Так, на своїх станціях мережа виставила на стелу 43,99 грн/л (+5 грн/л до 20 травня).

На станціях KLO і "Авантаж" продукт здорожчав на 3,99 і 4 грн/л, до 42,99 і 41,95 грн/л відповідно. Крім того, на 0,40-1,2 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Нефтек й BVS.

Читайте також: "Черга на АЗС! Нас не здолати!": Водіям влаштували імпровізований концерт у Хмельницькій області (відео)

До вашої уваги ціни на блакитне пальне в Україні:

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.