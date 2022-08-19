АЗС України змінили вартість автогазу: скільки тепер ним коштує заправитися

Низка мереж протягом тижня, від 12 до 19 серпня, скорегували ціни на блакитне пальне.

Так, середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 0,58 грн/л – до 26,41 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,28 грн/л і 0,53 грн/л, до 26,92 і 26,93 грн/л відповідно. У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,18 грн/л, до 25,69 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,74 грн/л, до 25,75 грн/л.

Крім того, на 0,3-,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на всіх українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. За даними "А-95", в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.

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