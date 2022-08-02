АЗС України змінили вартість автогазу: за скільки ним можна заправитися

Низка мереж у вівторок, 2 серпня, скорегували ціни блакитного пального, і знову в бік зменшення.

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 0,24 грн/л – до 28,73 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО автогаз здешевшав на 0,46 грн/л, до 28,74 грн/л. На станціях групи "Приват" ("Укрнафта", "Авіас" та ін.) продукт коштує 28,22-28,53 грн/л (-33-55 коп./л).

На своїх АЗС мережа SOCAR виставила на стелу 29,61 грн/л (-88 коп./л). На станціях "Автотранс" і BVS продукт здешевшав на 20 коп./л, до 28,87 і 28,79 грн/л відповідно. Крім того, на 22-50 коп./л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, Motto та інших.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Додамо, за даними "А-95", протягом місяця середня вартість гуртових партій ЗВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 26%, від 55 тис. грн/т до 40,5 тис. грн/т.

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