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АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального

АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального

Associated Press

Скореговані ціни й автогазу.

Українські мережі АЗС у четвер, 3 червня, змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає РБК-Україна. Зазначається, що порівняно з попереднім торговим днем вони зросли. Автогаз дешевшає.

Так, за даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,18 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,95 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне пальне - 27,35 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,69 гривень за літр (-0,01 гривень).

До вашої уваги роздрібні ціни на пальне за основними операторами.

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Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літрщо на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.