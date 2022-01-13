АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального

Їхня ціна суттєво зросла.

Низка українських мереж АЗС у четвер, 13 січня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку, передає Enkorr.

Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л та ДП – до 30,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 30 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне — до 31,00 та 30,00 грн/л.

На WOG та ОККО бензин марки А-92 та А-95 подорожчав на 50 коп./л та 0,95 коп./л, до 31,99 та 32,92 грн/л відповідно. Водночас дизельне пальне у цих мережах додало 1,34 грн/л, до 32,16 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального - 25,16 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 95 коп./літр - для бензину та на 1,34 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,16 грн/л.

Раніше розповідалося про те. що Кабмін запровадив щоденний моніторинг цін на пальне.